Cтаном на 24 вересня на Житомирщині зареєстровано 223 нові підтверджені випадки COVID-19
- 24.09.2021, 09:14,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 223 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 8 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 24.09.2021 (за минулу добу – 23 вересня) зареєстровано 223 нові підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 92951 випадок захворювання, 88309 людей одужали, 1885 випадків закінчились летально.
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