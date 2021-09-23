КП "Управління автомобільних шляхів" придбає в лізинг техніку
- 23.09.2021, 14:46,
- Житомирщина
КП "УАШ" придбає в лізинг техніку для прибирання вулиць міста. За відповідне рішення під час засідання сесії міської ради проголосували 38 депутата, відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, повідомили у пресслужбі ради, передає Замкова гора
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Згідно з договором, підприємство придбає 4 одиниці прибиральної техніки на умовах фінансового лізингу. За словами начальника управління автомобільних шляхів Володимира Мазура, йдеться про закупівлю двох всесезонних комбінованих прибирально-підмітальних машин, один змішувач для приготування рідких протиожеледних матеріалів та причіпна підмітально-прибиральна машина.
"Це програма від держави, вона компенсує перший внесок на закупівлю такої техніки", - зазначив міський голова Сергій Сухомлин
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