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У Житомирі планують збудувати льодову арену

Льодову арену хочуть збудувати за адресою: вул. Чуднівська, 101 - А. Кошти у сумі 500 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації передбачили у міській цільовій Програмі "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)" об’єктів комунальної власності Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки". Також визначено орієнтовний обсяг фінансування заходу, який складає 150 млн грн, відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, передає Замкова гора.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що з метою розвитку хокею у громаді Житомирська міська рада планує долучитися до Програми розвитку хокейної інфраструктури України в рамках проєкту "Велике будівництво".

"Місце підбирали з точки зору доступності, в основному там будуть займатися діти-хокеїсти. Льодова арена міститиме поле для хокею чи фігурного катання, трибуни приблизно на 500-600 глядачів. Також 8 роздягалень, спортивні та тренажерні зали, все що необхідно для таких видів спорту. Тому, якщо бюджет України буде проголосований вчасно, то ми очікуємо фінансування вже в наступному році …", - розповів Сергій Сухомлин.
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