У Житомирі планують збудувати льодову арену

Льодову арену хочуть збудувати за адресою: вул. Чуднівська, 101 - А. Кошти у сумі 500 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації передбачили у міській цільовій Програмі "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)" об’єктів комунальної власності Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки". Також визначено орієнтовний обсяг фінансування заходу, який складає 150 млн грн, відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, передає Замкова гора
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Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що з метою розвитку хокею у громаді Житомирська міська рада планує долучитися до Програми розвитку хокейної інфраструктури України в рамках проєкту "Велике будівництво".
"Місце підбирали з точки зору доступності, в основному там будуть займатися діти-хокеїсти. Льодова арена міститиме поле для хокею чи фігурного катання, трибуни приблизно на 500-600 глядачів. Також 8 роздягалень, спортивні та тренажерні зали, все що необхідно для таких видів спорту. Тому, якщо бюджет України буде проголосований вчасно, то ми очікуємо фінансування вже в наступному році …", - розповів Сергій Сухомлин.