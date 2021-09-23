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Директора фірми, яка за 7 років не змогла побудувати хірургічний корпус лікарні, підозрюють у розтраті на понад 500 тисяч гривень

Новоград-Волинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння генеральним директором приватного товариства бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора.

Як зазначалося раніше, Луцьке приватне товариство, відповідно до укладеного з Новоград-Волинським міськрайонним територіальним медоб’єднанням договору, споруджувало хірургічний корпус лікарні за бюджетні кошти на загальну суму 54,5 млн. грн.

Однак впродовж тривалого часу (2012-2018 рр.) генеральний директор, зловживаючи службовим становищем, підписував та завіряв печаткою офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт - з недостовірними даними, що призвело до завищення вартості будівництва.

Унаслідок цього, підряднику із бюджету зайво перераховано понад 580 тис. грн., якими заволодів генеральний директор.

Незаконні оборудки з використанням бюджетних коштів у квітні 2019 року викрито завдяки спільним діям прокуратури та Управління Служби безпеки України в області.

Також окружною прокуратурою заявлено позов про стягнення із підрядника завданої державним інтересам та територіальній громаді шкоди на зазначену суму.

З метою забезпечення цивільного позову, за клопотанням окружної прокуратури, судом накладено арешт на майно підозрюваного.
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