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У Житомирі СБУ проводить раптові антитерористичні навчання

23 вересня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Житомирській області проводить раптові антитерористичні навчання, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора.

Тренування відбудуться на об’єкті підвищеної небезпеки – Державній організації "Комбінат «Рекорд".
Спецнавчання відбуваються в умовах, наближених до реальних.

Мета навчань – перевірка готовності регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом до дій в умовах потенційної терористичної загрози.

Служба безпеки України просить житомирян і гостей міста сприяти проведенню навчань, зберігати спокій та із розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних із обмежувальними заходами у обласному центрі.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та із безумовним дотриманням прав і свобод громадян.
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