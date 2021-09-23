У Житомирі СБУ проводить раптові антитерористичні навчання
- 23.09.2021, 09:53,
- Житомирщина
23 вересня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Житомирській області проводить раптові антитерористичні навчання, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора
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Тренування відбудуться на об’єкті підвищеної небезпеки – Державній організації "Комбінат «Рекорд".
Спецнавчання відбуваються в умовах, наближених до реальних.
Мета навчань – перевірка готовності регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом до дій в умовах потенційної терористичної загрози.
Служба безпеки України просить житомирян і гостей міста сприяти проведенню навчань, зберігати спокій та із розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних із обмежувальними заходами у обласному центрі.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та із безумовним дотриманням прав і свобод громадян.
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