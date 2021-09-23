За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 396 нових випадків Covid-19
- 23.09.2021, 09:50,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 396 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 5 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 23.09.2021 (за минулу добу – 22 вересня) зареєстровано 396 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 92728 випадків захворювання, 88124 людей одужали, 1877 випадків закінчились летально.
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