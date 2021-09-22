Майже половина шкіл області не працюватимуть у "жовтій" зоні карантину, діти навчатимуться там дистанційно

493 заклади освіти із 1283 на території області не зможуть працювати в умовах "жовтої" зони карантинних обмежень, оскільки мають менш ніж 80% вакцинованих працівників, про це під час брифінгу
повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.
"На сьогодні у нас ситуація не досить приємна: із всіх закладів освіти, які є на території Житомирської області, а їх у нас 1283, 493 заклади не мають права працювати при жовтих карантинних обмеженнях, тобто повинні буди закриті. За цим будуть слідкувати Держпродспоживслужба і Національна поліція, тобто відповідальність за роботу такого закладу покладається виключно на керівника", - сказала Наталія Остапченко.
Із 580 шкіл не зможуть працювати 218. Мова йде про 29 закладів у Новоград-Волинському районі, 57 - у Коростенському, Житомирському - 106 та 17 у Бердичівському районах.