У Житомирі та Коростені жінки, які представились працівницями газової служби, викрали у пенсіонерок майже 20 тисяч гривень

З квартир жительок Житомира та Коростеня після відвідин невідомих, які назвалися працівницями підприємства з надання послуг газопостачання, зникли заощадження. Нині поліцейські з’ясовують всі обставини подій та застерігають жителів області від надмірної довірливості у спілкуванні з незнайомими людьми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Увечері 21 вересня до Житомирського райуправління поліції звернулась 84-річна жителька обласного центру із повідомленням про крадіжку грошей з її квартири. Пенсіонерка розповіла, що в обідню пору до неї додому завітали дві жінки, які назвалися представницями газової служби. Відвідувачки повідомили про необхідність перевірки газової плити, відтак отримали дозвіл господині зайти в помешкання. Поки одна з жінок нібито перевіряла обладнання, інша знаходилась поза полем зору пенсіонерки. Лише кілька годин потому господиня виявила зникнення 5800 гривень, які лежали в іншій кімнаті.
Схожа ситуація трапилася і з 90-річною жителькою м. Коростеня. 19 вересня додому до пенсіонерки прийшла незнайомка під приводом перевірки газового лічильника. Згодом виявилося, що з шухляди стола зникли заощадження в сумі 14 тисяч гривень. Жінка розповіла про подію своїм рідним, які й звернулися до поліції.
Відтак нині поліцейські встановлюють обставини подій та розшукують осіб, причетних до правопорушення.