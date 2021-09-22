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Станом на 22 вересня на Житомирщині зареєстровано 179 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 179 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 22.09.2021 (за минулу добу – 21 вересня) зареєстровано 179 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 92332 випадки захворювання, 88066 людей одужали, 1872 випадки закінчились летально.
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