Станом на 22 вересня на Житомирщині зареєстровано 179 нових підтверджених випадків COVID-19
- 22.09.2021, 09:49,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 179 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 22.09.2021 (за минулу добу – 21 вересня) зареєстровано 179 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 92332 випадки захворювання, 88066 людей одужали, 1872 випадки закінчились летально.
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