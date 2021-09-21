Прокуратура розпочала кримінальне провадження через скид "Житомирводоканалом" неочищених стоків у річку

Житомирською окружною прокуратурою за результатами вивчення численних повідомлень в засобах масової інформації зареєстровано кримінальне провадження за фактом забруднення річки Тетерів, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора
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Внаслідок неодноразового виходу з ладу обладнання каналізаційної насосної станції міста Житомира, систематично здійснюється скид неочищених стічних вод в річку Тетерів.
Окружною прокуратурою з метою встановлення винних та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод).
Наразі досудове розслідування триває, із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Поліського округу встановлюються обставини скоєного злочину та причини, внаслідок яких відбувається забруднення річки Тетерів стічними водами.
Житомирська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Досудове розслідування проводить відділ поліції № 1 Житомирського райуправління поліції.