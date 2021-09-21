Через проведення космічного напівмарафону у Житомирі перекриють центр та прилеглі вулиці

25-26 вересня, у зв'язку з проведенням VІ "Нова Пошта – Космічний напівмарафон" відбудеться часткове перекриття руху транспортних засобів на наступних вулицях міста, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
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25 вересня, з 06.00 год. (упродовж дня) перекривається майдан Соборний зі сторони вул. Перемоги-вул. Леха Качинського-вул.Кафедральна-вул. Рильського.
!! 26 вересня, з 08.00 год. перекривається вул.Перемоги-вул.Новопівнічна. Вулиця Перемоги перекривається до провулку Каракульного, майже до проспекту Незалежності.
З іншої сторони майдану Соборного перекривається вулиця В.Бердичівська-вул.Пушкінська-вул.І.Кочерги-вул. І.Франка-вул. Д.Донцова до вул. Князів Острозьких.
Проїзд від майдану Соборного вулицею Перемоги у напрямку Богунії відновиться ближче до 13.00 год.
Після проведення забігу рух частково відновлюватиметься й на інших вулицях міста.
Задля уникнення значного скупчення автомобілів та утворення заторів закликаємо житомирян, врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно планувати маршрут.