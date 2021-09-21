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Житомирські прикордонники виявили BMW із білоруськими номерами, який вже 8 років розшукують на території Німеччини

Викрадений у 2013 році автомобіль "ВМW" білоруської реєстрації виявили цієї ночі прикордонники відділу Овруч в пункті пропуску Виступовичі, про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби, передає Замкова гора.

Під час здійснення прикордонного оформлення транспортного засобу, що прямував на виїзд з нашої держави, спрацювала база даних Інтерпол, згідно з якою авто перебувало в міжнародному розшуку. Керував краденою автівкою 25-річний громадянин сусідньої Білорусі.

За даним фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу, які підтвердили, що автомобіль знаходиться в розшуку на території Німеччини.

Наразі для з’ясування всіх обставин легковик передано співробітникам Національної поліції.
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