На Житомирщині робітник опинився під завалом землі, 22-річний хлопець помер

18 вересня до поліції надійшло повідомлення про смерть у лікарні 22-річного працівника одного з товариств. Чоловіка доставили до медзакладу з території підприємства у с. Печанівці Миропільської громади після травмування унаслідок обвалу землі. Наразі за цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Безпосередньо до села для встановлення усіх обставин події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Любарського відділу поліції.
Попередньо з’ясувалось, що подія сталася увечері, близько 17:40. На території підприємства проводились роботи із копання екскаватором траншей та укладання в них труб. Кілька працівників знаходились поряд, а в якийсь з моментів стався зсув грунту, у результаті чого потерпілий опинився під завалом землі. Чоловіка відразу дістали і викликали швидку медичну допомогу. Однак врятувати його життя лікарям не вдалося.
За кілька годин до поліції надійшло повідомлення про його смерть. Наразі слідчі у рамках відкритого кримінального провадження призначили судово-медичну експертизу щодо причин смерті чоловіка. Також були опитані очевидці події та проводяться інші заходи.
Попередня кваліфікація події – ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Про загиблого відомо, що він був жителем с. Кирнасівки Вінницької області.
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