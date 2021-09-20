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На Житомирщині 15-річний юнак за кермом легковика виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із "Жигулями", травмовано четверо людей

Подія сталася учора, 19 вересня, на 152 км автодороги Київ-Чоп. У результаті лобового зіткнення автомобілів "Volkswagen" та ВАЗ травми отримали двоє дорослих та двоє підлітків. Відкрито кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Volkswagen", 15-річний житель Київщини, рухаючись у с. Кам’янці по автодорозі у напрямку м. Києва, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ під керуванням 73-річного жителя м. Житомира.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії, а також 64-річна пасажирка ВАЗівки та 15-річна пасажирка іномарки. Усіх їх з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до лікувальних закладів. За наявною інформацією, водій ВАЗівки наразі знаходиться у реанімаційному відділенні, його пасажирка – у травматологічному, 15-річна дівчина – у дитячій лікарні.

Нині поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події у рамках відкритого кримінального провадження.


На Житомирщині 15-річний юнак за кермом легковика виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із "Жигулями", травмовано четверо людей
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