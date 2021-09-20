Cтаном на 20 вересня на Житомирщині зареєстровано 150 нових підтверджених випадків COVID-19
- 20.09.2021, 09:54,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 150 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли шестеро людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 20.09.2021 (за минулу добу – 19 вересня) зареєстровано 150 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 92071 випадок захворювання, 87968 людей одужали, 1865 випадків закінчились летально.
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