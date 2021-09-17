У Житомирському медінституті розпили газ, двох людей шпиталізували
- 17.09.2021, 11:50,
- Житомирщина
У Житомирському медінституті розпили газ, через це проводили евакуацію студентів та викладачів, а двох людей ушпиталили, цю інформацію кореспонденту Замкової гори
підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.
Повідомлення про подію до поліції надійшло близько 10-ої ранку. Через розпилення невідомої речовини у приміщенні проводилась евакуація. На місці працювали поліцейські та рятувальники.
Медики "швидкої" з місця події шпиталізували двох осіб.
Нині на місці працюють фахівці.
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