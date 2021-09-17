У поліції почали розслідувати вибух на підприємстві, де травмувались троє людей

16 вересня до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу на території одного з товариств обласного центру. У результаті троє працівників отримали опіки різного ступеня тяжкості. Наразі триває встановлення усіх обставин у рамках відкритого кримінального провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо відомо, що пожежа виникла у сушильних камерах деревообробного підприємства близько 12:00. У результаті порушень під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (сушки деревини у металевих печах) травми отримали троє житомирян, 1999 та 1995 років народження, та 52-річний житель смт. Новогуйвинська.
Чоловіків госпіталізували до опікового відділення однієї з лікарень міста.
На місці події працювали поліцейські Житомирського райуправління. Працівники слідчо-оперативної групи провели першочергові заходи із фіксації усіх обставин події. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
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