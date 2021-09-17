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Станом на 17 вересня на Житомирщині зареєстровано 196 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 196 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли четверо людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 17.09.2021 (за минулу добу – 16 вересня) зареєстровано 196 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 91535 випадків захворювання, 87869 людей одужали, 1856 випадків закінчились летально.
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