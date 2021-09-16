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СБУ провела антитерористичні навчання на півночі області, знешкодили групу, яка планувала вибух на військовій базі

СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних районах Житомирської області. Спецпризначенці знешкодили "диверсійно-розвідувальну групу", яка планувала вчинити вибух на військовій базі та втекти до сусідньої країни, нелегально перетнувши державний кордон, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора.

За легендою тренувань, умовні диверсанти прибули в регіон із завданням спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. Вони планували "підірвати" одну з військових баз артилерійських боєприпасів за допомогою безпілотного літального апарата (БПЛА).

Учасники навчань затримали одного з «диверсантів» під час спроби атакувати спецоб’єкт безпілотником із вибуховим пристроєм. БПЛА був успішно "подавлений" системою радіоелектронної боротьби. Решта членів "ДРГ" намагалися втекти у напрямку державного кордону.

У результаті спільних пошукових заходів силовики знешкодили основну групу озброєних зловмисників неподалік від пункту пропуску "Виступовичі".

Особливістю тренувань було те, що роль членів ДРГ виконували спецпризначенці. Вони мають високий рівень вогневої і тактичної підготовки, які застосовували у ході навчань.

Це дало змогу змоделювати максимально складний і наближений до реального перебіг навчальної ситуації.

У тренуваннях взяли участь підрозділи регіональних управлінь СБУ, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Національної поліції, представники органів влади і місцевого самоврядування.

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Житомирській області учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.
СБУ провела антитерористичні навчання на півночі області, знешкодили групу, яка планувала вибух на військовій базі









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