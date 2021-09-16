За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 278 нових випадків Covid-19
- 16.09.2021, 09:33,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 278 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли п'ятеро людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 16.09.2021 (за минулу добу – 15 вересня) зареєстровано 278 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 91339 випадок захворювання, 87822 людей одужали, 1852 випадки закінчились летально.
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