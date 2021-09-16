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У Житомирі на перехресті Князів Острозьких та Київської зіштовхнулись маршрутка та Skoda, двоє людей отримали травми

У Житомирі на перехресті вулиць Київська та Князів Острозьких зіштовхнулись маршрутка "Рута" та легковик "Skoda", травми у ДТП отримали двоє людей, про це повідомляє кореспондент Замкової гори з місця події.

Аварія сталась сьогодні вранці на перехресті вулиць. Попередньо відомо, що зіштовхнулись маршрутка та легковик. Внаслідок ДТП травми отримали водій маршрутки, а також пасажир легковика. Нині на місці працюють слідчі та працівники патрульної поліції.
У Житомирі на перехресті Князів Острозьких та Київської зіштовхнулись маршрутка та Skoda, двоє людей отримали травми


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