На Житомирщині потяг травмував чоловіка

Увечері 14 вересня до поліції надійшло повідомлення від медиків про ушпиталення жителя райцентру, який отримав травми унаслідок потрапляння під потяг. Поліцейські встановлюють всі обставини, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Попередньо, близько 18:50 на переїзді у м. Бердичеві вантажний поїзд сполученням "Козятин-Шепетівка" травмував чоловіка, який знаходився на залізничних коліях.
У результаті 41-річного потерпілого, жителя Бердичева, ушпиталили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Поліцейські закликають громадян суворо дотримуватись правил безпеки на залізниці. Зокрема, переходьте колії тільки в установлених місцях (пішохідні мости, переходи, тунелі, переїзди тощо). На станціях, де немає мостів і тунелів, залізничні колії слід переходити по спеціальних настилах, біля яких встановлені покажчики "Перехід через колії".