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У Коростені з річки витягли тіло жінки, яку розшукували з 9 вересня

У Коростені у річці Уж рятувальники витягли тіло 77-річної жінки, яку розшукували з 9 вересня, про це повідомили у відділі з питань цивільного захисту населення Коростеня, передає Замкова гора.

"Водолазна група Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді провела оперативний збір особового складу та вже о 19:15 тіло потопельника було піднято на поверхню та передано оперативно-слідчій групі РУ поліції. Обставини загибелі з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Нині відомо, що потопельником є 77-річна жінка, яку рідні розшукували в Коростені з 9 вересня.
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