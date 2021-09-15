У Житомирі мотоцикл влетів у легковик, керманич двоколісника отримав травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 19:10 по вулиці Жуйка у м. Житомирі. Унаслідок зіткнення з автомобілем травми отримав житель Бердичівського району, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, 20-річний водій мотоцикла, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не вибравши безпечну швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Mercedes Vito" під керуванням 40-річного житомирянина.
У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного відділення лікарні. Чоловікові надали медичну допомогу без госпіталізації.
Нині поліцейські встановлюють всі обставини події.
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