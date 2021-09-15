Станом на 15 вересня на Житомирщині зареєстровано 116 нових підтверджених випадків COVID-19
- 15.09.2021, 11:08,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 116 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 15.09.2021 (за минулу добу – 14 вересня) зареєстровано 116 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 91061 випадок захворювання, 87760 людей одужали, 1847 випадків закінчились летально.
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