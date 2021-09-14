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На Житомирщині на трасі під час руху загорівся легковик, водій та пасажир отримали опіки

Увечері 13 вересня в Овруцькій територіальній громаді під час руху автодорогою Овруч – Київ сталося загоряння автомобіля "Део Нексіа". У результаті опіки отримали водій та один з пасажирів автівки. Поліцейські попереджають про небезпеку та закликають автовласників подбати про надійність і безпечність паливних установок, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 20:40 до чергової частини Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню автопригоду та загоряння автомобіля неподалік с. Нивок Овруцької громади.

На місці працівники поліції попередньо встановили, що автомобілем «Део Нексіа» керував 41-річний чоловік. Також у салоні знаходились двоє 38-річних пасажирів. За наявною інформацією, ймовірно, через неполадки у паливній системі легковика сталося загоряння у салоні. Водій та один з його пасажирів отримали опіки кінцівок та тулубу. Обох нині госпіталізовано.


На Житомирщині на трасі під час руху загорівся легковик, водій та пасажир отримали опіки
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