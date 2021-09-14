Через проведення робіт на газоросподільчій станції, житомирян просять звести до мінімум споживання газу
- 14.09.2021, 10:13,
- Житомирщина
У зв’язку з технічною необхідністю проведення регламентних робіт на ГРС Житомир, подача природного газу по ГРС Житомир буде обмежена, тому споживачів просять звести до мінімуму споживання природного газу, про це повідомила пресслужба АТ "Житомиргаз", передає Замкова гора
.
"Просимо звести споживання природного газу до мінімуму у період з 7:00 до 20:00 14 вересня", - йдеться у повідомленні.
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