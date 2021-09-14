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На Житомирщині 26-річний у себе вдома вирощував елітні коноплі, вартість наркотиків оцінюють у 500 тис. гривень

13 вересня поліцейські Управління боротьби з наркозлочинністю в області спільно з Малинським відділенням та бійцями роти поліції особливого призначення ГУНП викрили жителя міської громади у вирощуванні та зберіганні наркотичних засобів. Під час обшуку в його домоволодінні було вилучено їх на суму, за цінами чорного ринку, понад 500 тисяч гривень. Триває розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Оперативники обласного Управління боротьби з наркозлочинністю, перевіряючи інформацію про покупців одного зі спеціалізованих інтернет-магазинів, вийшли на їх постійного клієнта на Житомирщині. 26-річний молодик замовляв та отримував елітні сорти конопель.

"За місцем проживання чоловіка, до речі, сам він родом з Херсонщини, а на Житомирщині, у с. Ялцівці, мешкає віднедавна, наші працівники спільно з слідчими місцевого відділення поліції та за підтримки спецпризначенців ГУНП провели санкціонований обшук. У результаті і в теплиці, і на присадибній ділянці, були виявлені насадження конопель – загалом 149 рослин", - розповів начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в області Вадим Савчук.

Ще близько 3 кг канабісу, а також інші свідчення протиправної діяльності, поліцейські вилучили з будинку.

Наразі досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених статтями 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та 310 (Посів або вирощування снотворного маку або конопель) Кримінального кодексу України. Слідчі призначили експертне дослідження вилученого.

Раніше 26-річний господар наркопосівів у поле зору правоохоронців області не потрапляв. Нині за таку "діяльність" йому може загрожувати позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
На Житомирщині 26-річний у себе вдома вирощував елітні коноплі, вартість наркотиків оцінюють у 500 тис. гривень



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