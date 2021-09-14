За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 58 нових випадків Covid-19
- 14.09.2021, 09:13,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 58 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 14.09.2021 (за минулу добу – 13 вересня) зареєстровано 58 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90945 випадків захворювання, 87747 людей одужали, 1845 випадків закінчились летально.
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