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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 58 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 58 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 14.09.2021 (за минулу добу – 13 вересня) зареєстровано 58 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90945 випадків захворювання, 87747 людей одужали, 1845 випадків закінчились летально.
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