Депутат від «Нашого краю» організував Всеукраїнський юнацький турнір з футболу

Турнір щорічний, відбувається у Романові вже вчетверте у День фізичної культури та спорту. Цьогоріч участь у турнірі взяли шість команд: з Києва, Житомира, Романова, Баранівки та дві команди з Бердичева 2010-2011 року народження.Гра була видовищною та цікавою. Переможцями стали футболісти Бердичівської ДЮСШ 2010 року народження. Друге місце теж взяли бердичівляни (2011 р.н.), бронзові призери - ФК « Сталь», місто Київ.Постійний спонсор турніру Ігор Ходак, депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край», підтримує футбол на Романівщині та є постійним меценатом.Сьогодні всім командам-учасницям Ігор Євгенович подарував набори професійних м'ячів для футболу.Руслан Павлюк, голова Житомирської обласної асоціації футболу, вручив Ігорю Ходаку подяку за підтримку Всеукраїнського юнацького турніру з футболу.