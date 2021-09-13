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У Народичах під колесами мікроавтобуса загинув 20-річний юнак

Пригода трапилася уночі 11 вересня в смт Народичах. Керманич легковика здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїзній частині. Триває досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Renault Master", 47-річний житель Народицької громади, рухаючись по вулиці Свято-Миколаївській у селищі, здійснив наїзд на 20-річного місцевого жителя, який лежав на проїзній частині.

Унаслідок ДТП хлопець від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Усі відомості нині перевіряються у рамках розпочатого досудового розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.


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