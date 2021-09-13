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На Житомирщині перед судом постануть наркоділки, які ховали наркотики у дитячих іграшках

Детективи Слідчого управління ГУНП в Житомирській області закінчили досудове розслідування злочинної діяльності організованої групи наркозбутників. Наразі її учасникам висунуто обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою продажу, а також незаконній реалізації психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних, через меседжер-канали, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Нагадаємо, діяльність угрупування в лютому поточного року викрили детективи Слідчого управління ГУНП спільно з Управлінням СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Організатором злочинного синдикату став 30-річний житель Житомирського району, який раніше вже був засуджений за причетність до незаконного обігу наркотиків.

До свого "бізнесу" останній залучив дружину та 40-річного наркозалежного приятеля в якості кур’єра. Товар для збуту ділки отримували оптовими партіями через поштові відправлення. Потім фасували на дрібний опт і "дози" і завдяки цьому їх прибуток зростав у рази.

Продаж особливо небезпечних засобів і психотропних речовин здійснювався через Telegram-канал.

Через сервіси поштового зв’язку члени угрупування відправляли наркотичні засоби та психотропні речовини по всій Україні, маскуючи свій товар серед дитячого одягу, іграшок чи інших речей. Розрахунок проводився через систему електронних платежів.

У ході розслідування задокументовано понад 40 епізодів злочинної діяльності угрупування.

Відтак учасники групи, обвинувачені у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, у складі організованої групи).

Наразі обвинуваченим загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін до 12 років з конфіскацією майна.
На Житомирщині перед судом постануть наркоділки, які ховали наркотики у дитячих іграшках

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