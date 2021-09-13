У зоні ООС загинув військовий з Житомирщини
- 13.09.2021, 09:48,
- Житомирщина
У зоні проведення ООС загинув уродженець Житомирщини, житель м. Малин Артур Голуб, про це повідомили у Коростенській РДА, передає Замкова гора
.
"Коростенська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині та побратимам загиблого бійця 503-ого Окремого батальйону морської піхоти, жителя м. Малин - Артура Голуба. Український воїн загинув в неділю, 12 вересня, від попадання у вантажівку, якою він керував, протитанкової керованої ракети", - йдеться у повідомленні.
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