Станом на 13 вересня на Житомирщині зареєстровано 88 нових підтверджених випадків COVID-19
- 13.09.2021, 09:21,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 88 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 13.09.2021 (за минулу добу – 12 вересня) зареєстровано 88 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90887 випадків захворювання, 87668 людей одужали, 1845 випадків закінчились летально.
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