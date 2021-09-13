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Станом на 13 вересня на Житомирщині зареєстровано 88 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 88 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 13.09.2021 (за минулу добу – 12 вересня) зареєстровано 88 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90887 випадків захворювання, 87668 людей одужали, 1845 випадків закінчились летально.

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