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На Житомирщині під колесами позашляховика загинули двоє велосипедистів

Дорожньо-транспортна пригода сталась уночі 11 вересня у м. Олевську за участі водія пікапа та двох велосипедистів. Травми, отримані від зіткнення з автомобілем, виявились для останніх смертельними. Розпочато кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо відомо, що близько 2:30 годин по вул. Герцена у м. Олевську водій автомобіля «Mitsubishi L200», 21-річний місцевий житель, здійснив наїзд на двох велосипедистів, які рухались із ним в попутному напрямку. Від отриманих травм 68-річна жінка та 39-річний чоловік, обоє жителі Олевська, загинули на місці пригоди.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини та причини, які привели до вказаної ДТП. У водія взято кров на дослідження на стан сп’яніння.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
На Житомирщині під колесами позашляховика загинули двоє велосипедистів
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