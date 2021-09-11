Бердичівлянина, який працював на ФСБ Росії, засудили до 8 років позбавлення волі

У п’ятницю, 10 вересня, за підтримання публічного обвинувачення Житомирською обласною прокуратурою, вироком Бердичівського міськрайонного суду місцевого жителя визнано винним у державній зраді.
Винного 22-річного бердичівлянина засуджено до 8 років позбавлення волі, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора
.
При призначені покарання судом враховано щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, молодий вік та інші обставини, які пом’якшують покарання.
Слідством встановлено, що засуджений через мережу Інтернет налагодив контакт із представником ФСБ Росії та вступив з ним у злочинну змову. Відтак тривалий час, із січня по квітень 2021 року, отримував та виконував завдання, що завдають шкоду обороноздатності і державній безпеці України.
Як уже повідомлялося, діяв під конспіративним псевдонімом. Неодноразово фотографував військові об’єкти, територію полігону, будівлі, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень, входи і виходи приміщень, у тому числі аварійні і пожежні, гуртожитки, у яких проживають військовослужбовців, а також збирав приватну інформацію про їх сім’ї.
Усю інформацію, фотографії передавав через інтернет. За кожне завдання отримував на банківську картку відповідну плату. За "сумлінність" його запросили до Росії для проходження спецпідготовки та видали гроші для оформлення закордонного паспорта.
З часу затримання і дотепер особа перебуває під вартою.