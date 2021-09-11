За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 162 нові випадки Covid-19
- 11.09.2021, 09:16,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 162 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 11.09.2021 (за минулу добу – 10 вересня) зареєстровано 162 нові підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90685 випадків захворювання, 87640 людей одужали, 1840 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-