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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 162 нові випадки Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 162 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 11.09.2021 (за минулу добу – 10 вересня) зареєстровано 162 нові підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90685 випадків захворювання, 87640 людей одужали, 1840 випадків закінчились летально.
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