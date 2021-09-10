Житомирський осередок «Нашого краю» провів партнавчання. ФОТО

Для продуктивної роботи в громадах, для депутатів та прихильників партії «Наш край» важливою є якісна комунікація у політичному осередку та доступ до навчальних програм.
Тому в Житомирській обласній організації політичної партії «Наш край» навчальні тренінги є невід’ємною складовою. Сьогодні відбулося чергове зібрання, яке провела керівниця обласного штабу Юлія Слобожан.
На партійні навчання з’їхалися депутати та прихильники «Нашого краю» з усієї області.
Юлія Слобожан вкотре зорієнтувала у стратегічних і пріоритетних завданнях та окреслила напрямки роботи обласного осередку.
Партійці «Нашого краю» під час навчань отримали інформацію, яку згодом застосують на практиці для покращення роботи та діяльності партії в своїх громадах.
Подібні навчання в Житомирському обласному осередку політичної партії «Наш край» планують зробити постійними.
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