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СБУ проведе антитерористичні навчання на півночі області

Упродовж 10-16 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Житомирській області проведе спеціальні антитерористичні тренування, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора.

Основна мета – удосконалення міжвідомчої взаємодії для ефективного реагування на можливі терористичні та диверсійні загрози у прикордонному Коростенському районі.

У ході навчань під посиленим захистом перебуватимуть стратегічно важливі об’єкти і місця масового перебування людей.

До тренувань залучатимуться підрозділи регіональних управлінь СБУ та Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних сил України, представники органів влади і місцевого самоврядування.

У зв’язку із навчаннями у Коростенському районі можливе тимчасове обмеження чи заборона пересування людей і транспортних засобів, здійснюватиметься перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

СБУ звертається до житомирян та гостей регіону з проханням із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства.
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