У Житомирі водій легковика поблизу "Глобала", рухаючись заднім ходом, наїхав на трирічну дитину
- 10.09.2021, 12:43,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня близько 15:20 годин на автостоянці торговельно-розважального комплексу в обласному центрі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля "Opel", рухаючись назад при виїзді з парковки, здійснив наїзд на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.
Унаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитину доставлено та госпіталізовано до місцевої дитячої лікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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