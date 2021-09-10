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У Житомирі водій легковика поблизу "Глобала", рухаючись заднім ходом, наїхав на трирічну дитину

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня близько 15:20 годин на автостоянці торговельно-розважального комплексу в обласному центрі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля "Opel", рухаючись назад при виїзді з парковки, здійснив наїзд на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.

Унаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитину доставлено та госпіталізовано до місцевої дитячої лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.




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