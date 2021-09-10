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Житомирські прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався вивезти до Білорусі купюри царської Росії

На кордоні з Білоруссю житомирські прикордонники виявлено асигнації початку ХХ століття, про це повідомили у пресслужбі Держприкордон служби, передає Замкова гора.

На українсько-білоруському кордоні в міжнародному пункті пропуску Виступовичі прикордонники відділу Овруч спільно зі співробітниками Житомирської митниці виявили дві грошові банкноти царської Росії, які можливо становлять історичну та культурну цінність.

Під час огляду речей громадянина Республіки Молдова, який їхав до сусідньої країни, правоохоронці виявили дві купюри номіналом 3 та 25 рублів датовані 1905 та 1909 роками.

Наразі знахідку вилучили представники митниці, про що складено відповідний протокол. Чи належать грошові знаки до культурної та історичної цінності буде встановлено після проведення експертизи.
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