Cтаном на 10 вересня на Житомирщині зареєстровано 112 нових підтверджених випадків COVID-19
- 10.09.2021, 09:04,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 112 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померло троє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 10.09.2021 (за минулу добу – 09 вересня) зареєстровано 112 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90523 випадки захворювання, 87599 людей одужали, 1838 випадків закінчились летально.
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