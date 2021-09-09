Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:39 – У Парижі розпочався судовий процес про найбільший теракт в історії країни 
  • 08:36 – У США внаслідок потужного урагану “Іда” загинуло вже 82 людини 
  • 08:34 – У Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, половина з них – діти 
  • 08:32 – Сьогодні в Парижі відбудеться церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо 
  • 08:29 – США не вважають талібів шанованими членами світового співтовариства - Білий дім 

5 родин з Житомирщини отримають пільгові кредити на житло

5 родин з Житомирщини отримають пільгові кредити на житлоНадання пільгових кредитів для 5 сімей Житомирської області погодили 9 вересня в обласній раді члени обласної комісії під головування заступника голови ЖОДА Віктора Градівського, про це повідомили у пресслужбі обласної ради, передає Замкова гора.

Люди з різних районів Житомирщини звернулися до комісії за фінансовою підтримкою для купівлі, реконструкції, або будівництва житла.

Загалом, на розгляд членів комісії надійшло 5 пакетів документів загальною сумою 1 млн. 550 тис. грн. Про це проінформував секретар комісії, в.о. директора комунального підприємства "Обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі" Сергій Трохимишин. Кредити були погоджені за пільговою ставкою 3% річних для 5 (п’яти) сімей. Позичальниками стали жителі Чижівської, Пулинської, Романівської, Вільшанської, Гришковецької територіальних громад.

Умови кредиту:

Пільговий кредит видається терміном на 20 років (на 30 р., для позичальників, які на момент подачі молодші 35 років), під 3% річних.

Сім’я, яка має трьох і більше дітей, отримує кредит за ставкою 0%, те ж саме стосується і військовослужбовців, що підтверджується документально до закінчення особливого періоду.

Розмір кредиту складає:

– до 400 тисяч гривень – для будівництва нового житлового будинку,

– до 300 тисяч гривень – для придбання житла,

– до 250 тисяч гривень – для реконструкції (ремонту) житлового будинку, або добудови житлового об’єкта незавершеного будівництва,

– до 100 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.

Щоб отримати кредит, потрібно подати заявку та необхідні документи до КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради, за адресою: майдан Корольова, 12, каб. 510, 512. Довідкова інформація за телефоном: (0412) 42-16-06, або за електронною поштою: fondsel@ukr.net

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Майже 2 млн грн на «теплі» кредити погодили депутати під час бюджетної комісії
» Житомирська облрада оприлюднила бюджет на 2020 рік
» Підприємці Житомирщини у 2020 році можуть отримати грошову компенсацію на розвиток бізнесу
» Новим заступником мера Житомира може стати керівник комунального підприємства
» Стипендії для молоді голови облдержадміністрації: як отримати?
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Збірна України втратила перемогу над Чехією в товариському матчі
Чехія – Україна: анонс товариського матчу
Тарифи на електрику з 1 жовтня: скільки українці заплатять за світло восени
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо внесення змін до персональних санкцій
Бойовики вдарили по ЗСУ із гранатометів: поранено українського військового
У Парижі розпочався судовий процес про найбільший теракт в історії країни
У США внаслідок потужного урагану “Іда” загинуло вже 82 людини
У Туреччині внаслідок стрілянини постраждали 12 осіб, половина з них – діти
Сьогодні в Парижі відбудеться церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо
США не вважають талібів шанованими членами світового співтовариства - Білий дім
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора