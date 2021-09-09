5 родин з Житомирщини отримають пільгові кредити на житло

Надання пільгових кредитів для 5 сімей Житомирської області погодили 9 вересня в обласній раді члени обласної комісії під головування заступника голови ЖОДА Віктора Градівського, про це повідомили у пресслужбі обласної ради, передає Замкова гора
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Люди з різних районів Житомирщини звернулися до комісії за фінансовою підтримкою для купівлі, реконструкції, або будівництва житла.
Загалом, на розгляд членів комісії надійшло 5 пакетів документів загальною сумою 1 млн. 550 тис. грн. Про це проінформував секретар комісії, в.о. директора комунального підприємства "Обласний фонд підтримки житлового будівництва на селі" Сергій Трохимишин. Кредити були погоджені за пільговою ставкою 3% річних для 5 (п’яти) сімей. Позичальниками стали жителі Чижівської, Пулинської, Романівської, Вільшанської, Гришковецької територіальних громад.
Умови кредиту:
Пільговий кредит видається терміном на 20 років (на 30 р., для позичальників, які на момент подачі молодші 35 років), під 3% річних.
Сім’я, яка має трьох і більше дітей, отримує кредит за ставкою 0%, те ж саме стосується і військовослужбовців, що підтверджується документально до закінчення особливого періоду.
Розмір кредиту складає:
– до 400 тисяч гривень – для будівництва нового житлового будинку,
– до 300 тисяч гривень – для придбання житла,
– до 250 тисяч гривень – для реконструкції (ремонту) житлового будинку, або добудови житлового об’єкта незавершеного будівництва,
– до 100 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.
Щоб отримати кредит, потрібно подати заявку та необхідні документи до КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради, за адресою: майдан Корольова, 12, каб. 510, 512. Довідкова інформація за телефоном: (0412) 42-16-06, або за електронною поштою: fondsel@ukr.net