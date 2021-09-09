На Житомирщині під колесами автівки загинув пішохід
- 09.09.2021, 11:03,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня близько 21:20 поблизу села Гуйви Житомирського району. У результаті наїзду пішохід загинув на місці події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, 50-річний водій автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado», житель м. Києва, на 187 км автодороги Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський вчинив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Унаслідок ДТП пішохід, 60-річний житомирянин, загинув на місці події.
Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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