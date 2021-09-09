На Житомирщині внаслідок ДТП згорів легковик

В результаті ДТП на автомобільній дорозі Київ — Чоп згорів автомобіль, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
.
Сьогодні, близько 7-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на автомобільній дорозі Київ — Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda.
Як встановили патрульні, водій автомобіля здійснив наїзд на колесовідбійник, після чого транспортний засіб загорівся.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався.
На водія автомобіль Skoda патрульні оформили протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що стало причиною ДТП) КУпАП.