За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 163 нові підтверджені випадки COVID-19
- 09.09.2021, 10:23,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 163 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зіновій Парамонов, станом на 09:00 09.09.2021 (за минулу добу – 08 вересня) зареєстровано 163 нові підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90411 випадків захворювання, 87575 людей одужали, 1835 випадків закінчились летально.
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