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У Житомирі під час ДТП на Князів Острозьких травмувався водій легковика

В результаті ДТП на вулиці Князів Острозьких травмувався чоловік, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Сьогодні, близько 10-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Князів Острозьких трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участі автомобіля Mazda та пішохода.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди громадянин отримав тілесні ушкодження, на місце події викликали медиків.
Патрульні забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди.

Шановні учасники дорожнього руху, бережіть себе та дотримуйтесь ПДР.
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