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Станом на 8 вересня на Житомирщині зареєстровано 73 нові підтверджені випадки COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 73 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 08.09.2021 (за минулу добу – 07 вересня) зареєстровано 73 нові підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90248 випадків захворювання, 87515 людей одужали, 1834 випадки закінчились летально.
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