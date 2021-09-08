Станом на 8 вересня на Житомирщині зареєстровано 73 нові підтверджені випадки COVID-19
- 08.09.2021, 09:06,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 73 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 08.09.2021 (за минулу добу – 07 вересня) зареєстровано 73 нові підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90248 випадків захворювання, 87515 людей одужали, 1834 випадки закінчились летально.
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