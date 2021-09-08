Суд взяв під варту водія рейсового автобуса, який напередодні врізався у вантажівку, у ДТП загинула одна людина та ще 9 отримали травми

Водія рейсового автобуса, який 4 вересня зіткнувся із вантажівкою взяли під варту із правом внесення застави у сумі 190 тисяч гривень, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора
.
Житомирською обласною прокуратурою 06.09.2021 забезпечено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу водію, підозрюваному у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події.
Процесуальним прокурором у судовому засіданні наголошено, що водієм скоєно кримінальне правопорушення з тяжкими наслідками, а саме, спричинення смерті однієї людини та тілесних ушкоджень іншим, а також знищення та пошкодження майна (транспортного засобу). Аби запобігти спробі переховуватися від слідства та уникнення відповідальності, є необхідність застосувати підозрюваному тримання під вартою.
Відтак ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира водія поміщено під варту із правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн.
Слідством встановлено, що дорожньо-транспортна подія скоєна 04.09.2021, о 04.00 год ранку, на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Стрибіж Житомирського району.
Водій автобуса Neoplan під час перевезення пасажирів за маршрутом Ченстохова (Польща) – Маріуполь, порушивши правила дорожнього руху, проявив неуважність і безпечність до дорожньої обстановки, не зменшив швидкості руху та зіткнувся із сідловим тягачем DAF з напівпричіпом, що рухався попереду, від чого автобус загорівся.
Унаслідок зіткнення один пасажир загинув, ще дев’ять отримали тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюється.
Того ж дня водію повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).