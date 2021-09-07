У Житомирі 17-річний велосипедист врізався у припарковану вантажівку, хлопець загинув
- 07.09.2021, 12:45,
- Житомирщина
6 вересня до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Троянівській в обласному центрі на проїзній частині дороги виявлено травмованого хлопця без свідомості, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо правоохоронці з’ясували, що близько 20 години 17-річний житомирянин, рухаючись велосипедом проїзною частиною по спуску з моста, не впорався з кермуванням, вчасно не зупинив двоколісника та в’їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки.
На жаль, отримані внаслідок події тілесні ушкодження виявились несумісними з життям. Хлопець помер.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) КК України.
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